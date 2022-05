Darunter fünf Kinder : Zahl der Toten nach Gebäudeeinsturz im Iran auf 34 gestiegen

Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Einkaufszentrums im Südwesten Irans sind am 23. Mai mindestens 34 Menschen getötet worden. Foto: dpa/Mohammad Amin Ansari

Dubai Unter den Toten in der Stadt Abadan im Südwesten des Landes sollen auch fünf Kinder sein. Einschränkungen des Internets erschweren es Aktivisten, Belege über offensichtliche Proteste nach dem Unglück zu verbreiten, gegen die die Polizei hart vorgeht.

Nach dem Einsturz eines teils noch im Bau befindlichen Geschäftshauses im Südwesten Irana ist die Zahl der Toten auf mindestens 34 gestiegen. Rettungskräfte bargen am Dienstag eine weitere Leiche aus den Trümmern. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, unter den Toten seien fünf Kinder im schulpflichtigen Alter. 37 weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, zwei von ihnen befanden sich am Dienstag noch im Krankenhaus. Es wurde befürchtet, dass sich noch weitere Opfer unter den Trümmern befinden könnten.

Während wütende Demonstranten wegen des Gebäudeeinsturzes in der Stadt Abadan auf die Straße gingen und sich Handgemenge mit der Polizei lieferten, war das Internet in der umgebenden Provinz Chusistan eingeschränkt. Die digitale Isolation erschwerte es Journalisten, die Ereignisse vor Ort zu verifizieren. Aktivisten hatten Probleme, Aufnahmen zu teilen und Proteste zu organisieren. Es ist eine Taktik, die die iranische Regierung in Zeiten von Unruhen wiederholt angewandt hat, wie Menschenrechtsaktivisten kritisieren. Der Rundfunk im Iran wird staatlich kontrolliert, Journalisten drohen Festnahmen.