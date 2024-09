Zwei Kinder unter Opfern Vierte Leiche nach Gasexplosion nahe Neapel geborgen

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses infolge einer Gasexplosion nahe der süditalienischen Großstadt Neapel ist die Leiche der letzten vermissten Frau gefunden worden. In der Kleinstadt Saviano konnte auch die 80 Jahre alte Großmutter in der Nacht nur noch tot geborgen worden. Bei dem Unglück am Sonntagmorgen wurden auch deren Tochter, eine 41 Jahre alte Frau, sowie zwei Enkel im Alter von vier und sechs Jahren getötet. Ein weiterer Enkel (2) und der Familienvater (40) liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.