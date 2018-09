Gas-Explosion in Boston: Zehntausende Menschen evakuiert - ein Toter, zehn Verletzte

Boston In der Nähe der US-Stadt Boston sind durch Gasexplosionen dutzende Häuser in Brand geraten. Zehntausende Menschen wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Ein Mann kam ums Leben.

In der Nähe von Boston sind nach einer Serie von Gasexplosionen dutzende Häuser in Brand geraten und zehntausende Menschen aus ihren Wohnungen beordert worden. Ein Mann wurde getötet, mindestens zehn Menschen wurden verletzt, wie der Sender CNN in der Nacht zum Freitag unter Verweis auf Behördenangaben berichtete. Das 18-jährige Todesopfer habe in einem Auto gesessen, als ein Kamin auf den Wagen stürzte. Im Krankenhaus sei der Mann wenig später seinen Verletzungen erlegen.