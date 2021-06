Verdacht gegen zwei Touristen : Zwei Tote bei Kollision auf dem Gardasee – Deutsche verwickelt?

Rom/Brescia Auf dem Gardasee sind bei einer Kollision zwei Menschen gestorben. Die Behörden ermitteln nun Berichten zufolge gegen deutsche Touristen, die womöglich an dem Unfall beteiligt waren und Fahrerflucht begingen.

Nach dem Tod eines Paares vermutlich bei einer Bootskollision auf dem Gardasee ermitteln die Behörden in Italien Medienberichten zufolge wegen eines Verbrechens. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag schrieb, sollen zwei deutsche Touristen im Verdacht stehen, in den Fall verwickelt zu sein. Die Carabinieri in Brescia bestätigten diese Angaben zunächst nicht.