Bootsunglück in Norditalien : Verdächtiger will Pärchen vor Gardasee-Unfall nicht gesehen haben

Der Unfall hatte in Italien und in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Foto: dpa/Gabriele Strada

Brescia Der 52-jährige Mann, der für den Tod eines 37-jährigen und seiner 25-jährigen Freundin auf dem Gardasee verantwortlich sein soll, hat sich vor einem Ermittlungsrichter zu dem Fall geäußert. Er sitzt in Brescia in Haft.

Im Fall des tödlichen Bootsunfalls am norditalienischen Gardasee hat ein Ermittlungsrichter den inhaftierten Deutschen verhört. Der 52-Jährige gab an, den Aufprall, bei dem ein italienisches Pärchen in einem anderen Boot ums Leben kam, nicht bemerkt zu haben, bestätigten die Anwälte des Müncheners der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Damit wiederholte der Mann, den die Justiz per europäischem Haftbefehl gesucht hatte, seine Angaben vom Tag nach dem Unglück. Seine Verteidiger gaben weiter an, keinen häuslichen Arrest für ihn beantragt zu haben.