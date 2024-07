Masseninfektionen Norovirus und Hochwasser am Gardasee könnten zusammenhängen

Die Hauptsaison am Gardasee hat begonnen, allerdings nicht wie gewünscht. Erst die Nachrichten vom Hochwasser und dem höchsten Pegelstand seit 70 Jahren. Heftige Regenfälle hatten in den vergangenen Wochen den Wasserstand am größten See Italiens anschwellen lassen. Seit vergangener Woche hält nun auch ein Norovirus-Ausbruch Bewohner und Touristen in Atem. Betroffen scheint bisher allerdings nur die Gemeinde Torri del Benaco am Ostufer. Nach örtlichen Angaben litten bis zu 900 Menschen an starkem Durchfall, Erbrechen und Bauchweh, einige mussten sich ärztlich behandeln lassen.