Aufatmen in Italiens Norden Warum sich Menschen am Gardasee über Regen freuen

Es regnet am Gardasee. Wo man auch anrief am Dienstag, in Peschiera, Torri del Benaco oder Torbole: Niederschläge gingen über dem größten italienischen See herunter. Und man hätte es vor einiger Zeit noch kaum glauben können: Die Menschen am See freuen sich über den Regen. Carmine Piccolo zum Beispiel, ein Umweltaktivist aus Ghedi in der Provinz Brescia, sagt: „Zum Glück regnet es. In den vergangenen beiden Wochen gab es viele Niederschläge, das tut dem See gut, den Flüssen und den Feldern.“