Fälle in Gambia : 70 Kinder nach Hustensaftkonsum tot - Rufe nach Entschädigung

Fälle in Gambia

Mariama Kuyateh hält ein Foto ihres verstorben Sohnes in der Hand. Er starb an Nierenversagen. Foto: AFP/MILAN BERCKMANS

Banjul 70 Kinder in Gambia sterben, nachdem sie verunreinigten Husten- und Erkältungssaft genommen haben. Jetzt fordern deren Familien Schmerzensgeld. Vier Mittel stehen im Verdacht.

Nach dem Tod von 70 Kindern nach der Einnahme von verunreinigten Husten- und Erkältungssäften haben Abgeordnete in Gambia Schmerzensgeld für die hinterbliebenen Familien gefordert. Die Regierung solle prüfen, ob Importeure der Mittel und beteiligte Apotheken haftbar gemacht werden könnten, sagte der Minderheitsführer im Parlament, Alhagie S. Darbo, bei einer Sondersitzung am Mittwoch.

Anfang Oktober hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO mitgeteilt, dass 66 Kinder in Gambia nach der Einnahme von Erklärungsmitteln an akuten Nierenschäden gestorben seien. Daraufhin mobilisierte das Land zahlreiche Helfer, die von Tür zu Tür gingen, um die verdächtigen Medikamente einzuziehen. Dennoch starben inzwischen vier weitere Kinder.