Rekord-Fund in Italien : Drogenhändler schicken 1,2 Tonnen Kokain in Bananenkisten nach Deutschland

Sichergestelltes Kokain. (Symbolfoto). Foto: dpa/Christian Charisius

Rom Die Polizei in Italien hat in einem Hafen in Kalabrien eine riesige Rauschgift-Lieferung beschlagnahmt. Das Ziel der Bananenkisten: Deutschland. Der Marktwert der Lieferung ist gewaltig.

Die Polizei in Italien hat Kokain in Rekordmengen mit dem Ziel Deutschland beschlagnahmt. Fast 1200 Kilo mit einem Marktwert von mehr als 250 Millionen Euro seien im Hafen Gioia Tauro in Kalabrien in Bananenkisten entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fracht kam aus Südamerika.

„Es handelt sich um eine der größte Drogenbeschlagnahmungen, die jemals auf nationalem Gebiet gemacht wurden“, hieß es in der Mitteilung.

Der Containerhafen in Gioia Tauro ist einer der weltweiten Hauptumschlagplätze von Kokain. Verwickelt ist darin die kalabrische Mafia 'Ndrangheta.

