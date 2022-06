An der deutschen Grenze bei Emmerich : Sensationsfund in den Niederlanden - Archäologen entdecken römische Tempelanlage

Sensationsfund in den Niederlanden - Archäologen entdecken römische Tempelanlage

An der deutschen Grenze bei Emmerich

Nimwegen In den Niederlanden machten Archäologen einen einzigartigen Fund. Sie entdeckten eine vollständig erhaltene römische Tempelanlage, die fast 2000 Jahre alt ist. Auch international ist der Fund von hoher Bedeutung.

Archäologen haben im Osten der Niederlande eine fast vollständig erhaltene römische Tempelanlage gefunden. Der Fund habe auch international eine hohe Bedeutung, teilte das Reichsamt für Kulturelles Erbe am Montag mit. „Noch nie zuvor wurde in den Niederlanden eine so vollständige Anlage gefunden mit Tempelgebäude, Weihealtären und Kuhlen mit Resten von Opfern.“