Am 11. März 2011 lösten ein Erdbeben und ein Tsunami einen Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima aus. Die erschütternden Bilder gingen damals um die Welt. Durch das Beben und die gigantische Flutwelle kamen mehr als 19.000 Menschen ums Leben. Hier überfluten meterhohe Wellen einen Deich in der Nähe der Mündung des Hei-Flusses in Miyako.