Sehhilfe für über 50.000 Pfund : Berühmte Brille von Mahatma Gandhi wird versteigert

Mohandas Karamchand Gandhi ("Mahatma" Gandhi), indischer Politiker, (2.10.1869 in Porbandar / Gujarat - 30.01.1948 in Neu-Delhi). Foto: Keystone

London Die berühmte Brille des indischen Nationalhelden Mahatma Gandhi wird versteigert: Wie das britische Auktionshaus East Bristol Auctions am Montag mitteilte, soll die goldumrandete Sehhilfe am 21. August einen neuen Besitzer finden.

Den Weg zur Versteigerung fand die Brille auf besondere Weise, wie der Auktionator Andrew Stowe im Sender Sky News erzählte. Demnach lag sie am vergangenen Freitag plötzlich im Briefkasten des Auktionshauses - zusammen mit einem Begleitbrief, in dem es hieß: "Diese Brille gehörte Ghandi, rufen Sie mich an."