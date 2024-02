225 Euro für sechs Stunden Für SUV-Fahrer wird es jetzt teuer in Paris

Paris · Ab September fallen für Besucher mit Geländewagen in der französischen Hauptstadt dreimal so hohe Parkgebühren an wie für andere Autos. Ein sechsstündiger Aufenthalt im beliebten Quartier Latin würde dann 225 Euro kosten.

05.02.2024 , 18:39 Uhr

Auf Werbetafeln informierte die Stadt über die Bürgerbefragung zu erhöhten Parkgebühren für SUV in Paris. Foto: dpa/Michael Evers