Am Dienstag (15. Februar) fiel in einem abgelegenen Dorf in Afghanistan der fünfjährige Haidar in einen 25 Meter tiefen, ausgetrockneten Brunnen. Er konnte bis auf 10 Meter hochgezogen werden, dann blieb er stecken. Am Freitag (18. Februar) wurde der Junge tot geborgen.

Er hatte versucht, den Erwachsenen beim Graben eines neuen Bohrlochs zu helfen und fiel dabei in den Brunnen.