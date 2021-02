Verdächtiger festgenommen : Fünf Kinder und ein Mann in Oklahoma erschossen

Muskogee In der Stadt Muskogee im US-Bundesstaat Oklahoma sind mehrere Menschen erschossen worden, darunter fünf Kinder. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Im US-Staat Oklahoma sind sechs Menschen getötet worden, fünf davon Kinder. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Notruf am frühen Morgen in der Stadt Muskogee hätten die Einsatzkräfte am Tatort einen Mann und vier Kinder tot gefunden, ein weiteres Kind sei im Krankenhaus gestorben.