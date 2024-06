Sexuelle Belästigung und Diskriminierung Ehemalige SpaceX-Beschäftigte verklagen Elon Musk wegen Kündigung

In ihrem offenen Brief hatten die Beschäftigten auch Musks Auftreten in der Öffentlichkeit kritisiert. Sein Verhalten sei „eine Quelle regelmäßiger Ablenkung und Beschämung für uns“, hieß es. „Als unser Geschäftsführer und prominentester Sprecher wird Elon als das Gesicht von SpaceX gesehen. Jeder Tweet, den Elon absetzt, ist de facto ein öffentliches Statement des Unternehmens.“ Zudem werde sein Ton im Unternehmen imitiert.