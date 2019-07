3500 Kilometer in 76 Tagen : Füchsin wandert von Norwegen nach Kanada

3500 Kilometer in 76 Tagen

Oslo Ein Polarfuchs hat norwegische Forscher verblüfft und ist innerhalb von 76 Tagen von Spitzbergen bis nach Kanada gewandert. Dieses Tempo sei für die Art zuvor noch nie wissenschaftlich aufgezeichnet worden.

Das junge Weibchen habe die 3506 Kilometer lange Strecke vom Norden Norwegens über Grönland bis zur kanadischen Insel Ellesmere Island zwischen dem 26. März und dem 10. Juni 2018 zurückgelegt, schreiben die Wissenschaftler Eva Fuglei und Arnaud Tarroux in einem Artikel, der in der Fachzeitschrift „Polar Research“ des norwegischen Polarinstituts in Tromsø veröffentlicht wurde.