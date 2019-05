Meistgesuchter „Etarra“ : Früherer ETA-Chef Josu Ternera in Frankreich festgenommen

Früherer ETA-Chef Josu Ternera in Frankreich festgenommen

Madrid 17 Jahre war der frühere ETA-Chef Josu Ternera auf der Flucht. Er war das meistgesuchte Mitglied der ehemaligen baskischen Untergrundorganisation. Jetzt wurde er in Frankreich verhaftet.

Nach rund 17 Jahren auf der Flucht ist der frühere politische Chef der aufgelösten baskischen Untergrundorganisation ETA, Josu Ternera, festgenommen worden. Die Festnahme sei am frühen Donnerstagmorgen in der französischen Alpengemeinde Sallanches nahe den Grenzen zu der Schweiz und Italien erfolgt, teilte das spanische Innenministerium mit. An der Aktion hätten die spanische Polizeieinheit Guardia Civil und die französischen Sicherheitsbehörden mitgewirkt, hieß es. Weitere Details blieben zunächst unklar.