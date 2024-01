Nahostkonflikt Frühere Hamas-Geiseln berichten von sexualisierter Gewalt

Mehrere freigelassene Hamas-Geiseln und deren Angehörige haben israelischen Medien zufolge von sexualisierter Gewalt während der Gefangenschaft im Gazastreifen berichtet. „In diesem Moment wird jemand in einem Tunnel vergewaltigt“, sagte die Tochter einer freigelassenen Frau der Zeitung „Times of Israel“ zufolge am Dienstag vor Abgeordneten des Parlaments.