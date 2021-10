Nach Krebserkrankung : „Friends“-Schauspieler James Michael Tyler gestorben

Los Angeles Er hatte kürzlich öffentlich gemacht, dass er an Prostata-Krebs erkrankt sei, und sich im Endstadium befinde, doch trotzdem kommt die Nachricht vom Tod des beliebten US-Schauspielers James Michael Tyler plötzlich. Er wurde 59 Jahre alt.

Der US-Schauspieler James Michael Tyler, der in der Erfolgsserie „Friends“ den Kellner Gunther spielte, ist nach US-Medienberichten an Prostatakrebs gestorben. Er sei am Sonntag in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 59 Jahren verstorben, wie sein Manager Toni Benson demnach mitteilte.