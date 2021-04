Verhandlung in den USA : Freundin von George Floyd sagt in Prozess aus

Freundin von George Floyd sagt in Prozess aus

Verhandlung in den USA

Ein Portrait des getöteten George Floyd in Minneapolis. Foto: AFP/Stephen Maturen

Minneapolis Der Prozess rund um den getöteten George Floyd geht weiter. Jetzt sagte seine Freundin aus und sprach über ihre gemeinsame Zeit - und die gemeinsame Sucht.

Die Freundin des getöteten Schwarzen George Floyd hat im Prozess gegen den angeklagten früheren Polizisten Derek Chauvin ausgesagt. Courtney Ross weinte am Donnerstag im Zeugenstand. Sie erzählte, wie sie 2017 Floyd das erste Mal in einer Unterkunft traf, in der dieser als Wachmann gearbeitet habe. Sie beide hätten mit Schmerzmittelabhängigkeit gekämpft.