Tragödie in Italien Fünfjährige stirbt bei Absturz eines Kunstflugjets

Bei einer Probe der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe („Frecce Tricolori“) für einen Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag stürzte das Flugzeug kurz nach dem Start ab. Auf einem Video in sozialen Medien war zu sehen, wie sich das Flugzeug von seiner Formation trennt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Landebahn fliegt. Kurz vor der Bodenberührung springt der Pilot mit seinem Fallschirm heraus und das Flugzeug geht in Flammen auf.