„Verabscheuungswürdige“ Szenen : Frauenfeindliche Aktion von Studenten erschüttert Spanien

Madrid Ein Video zeigt junge Männer einer spanischen Hochschule, wie sie ihre Kommilitoninnen beleidigen. Die Staatsanwaltschaft will wegen der frauenfeindlichen Beschimpfungen nun ermitteln. Zahlreiche Politiker und Frauenverbände zeigen sich entsetzt.

Eine frauenfeindliche Aktion von Dutzenden Studenten erschüttert Spanien: Auf einem im Netz verbreiteten Video ist zu sehen, wie Dutzende junge Männer von den Fenstern einer mehrstöckigen Studentenresidenz in Madrid aus ihre Kommilitoninnen im gegenüberliegenden Gebäude mit lautstarken Rufen sexistisch beschimpfen und bedrohen. Die Szenen seien „verabscheuungswürdig“, erklärte am Freitag Universitätsminister Joan Subirats. Bis auf die rechtspopulistische Vox verurteilten alle wichtigen Parteien die Aktion sofort in aller Schärfe. Die Madrider Staatsanwaltschaft kündigte Ermittlungen wegen eines möglichen „Hass-Verbrechens“ an.