Neun Tote : Frauen und Kinder bei Angriff auf Mormonen-Gemeinde in Mexiko getötet

Frauen und Kinder bei Angriff auf Mormonen-Gemeinde in Mexiko getötet

Mexiko-Stadt Bei einem Überfall auf Mitglieder einer US-Mormonen-Gemeinde im Norden Mexikos sind offenbar mindestens neun Menschen, darunter sechs Kinder, getötet worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei den neun Toten handele es sich ausschließlich um Frauen und Kinder, sagte Julián Lebarón von der betroffenen Mormonen-Gemeinde am Montag (Ortszeit) im Radiosender Fórmula. Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Chihuahua erklärte indes, die Opferzahl sei noch unklar.

In einem ausgebrannten Kleintransporter seien zunächst die Leichen einer Mutter und ihrer vier Kinder entdeckt worden, sagte Lebarón, der sich als Aktivist gegen die Kriminalität in der Region engagiert und zugleich mit der ermordeten Frau verwandt ist. Die Leichen hätten zahlreiche Schusswunden aufgewiesen. Es habe sich um einen Hinterhalt gehandelt, sagte Lebarón und sprach von einem "Massaker".

Fünf bis sechs Kinder, darunter ein angeschossenes Kind, seien zu Fuß nach Hause geflüchtet. Ein kleines Mädchen werde vermisst, nachdem es in einen Wald geflüchtet sei, um sich dort zu verstecken. Lebarón gab an, keine Aussage zu den mutmaßlichen Tätern oder zum Motiv machen zu können.

Die Attacke ereignete sich in Rancho de la Mora an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Chihuahua und Sonora und nahe der Grenze zu den USA. In der Gegend sind Drogenhändler und andere kriminelle Banden aktiv.