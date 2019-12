Begleiterinnen werden noch vermisst : Frau nach zwölf Nächten im australischen Outback völlig dehydriert gefunden

Alice Springs Drama im australischen Outback. Zwölf Nächte musste eine Frau in der Natur ausharren, bevor sie von Rettungskräften gefunden wurde. Zwei Menschen werden immer noch vermisst. Die Suche geht weiter.

Nach zwölf Nächten im australischen Outback ist eine Frau lebend gefunden worden. Die 52-jährige Tamra McBeath-Riley werde in einem Krankenhaus in Alice Springs wegen Dehydrierung behandelt, sagte Polizeipräsidentin Pauline Vicary. Nach zwei weiteren Frauen, Claire Hockridge und Phu Tran, wurde am Montag noch aus der Luft gesucht.