Erstaunliche Entdeckung Frau lebt seit 80 Jahren mit Zentimeter-langer Nadel im Gehirn

„Solche Fälle waren in Hungerjahren keine Seltenheit“, erklärte die Gesundheitsbehörde. Während des Zweiten Weltkrieges waren in der gesamten Sowjetunion Lebensmittel knapp. Hunger und bittere Armut hätten wahrscheinlich auch die Eltern der Frau zu dem Entschluss gebracht, ihr Neugeborenes mit einer Nadel zu töten. Die Nadel drang in den linken Scheitellappen ihres Gehirns ein, doch das Kind überlebte den Mordversuch.