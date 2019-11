Mit Klebestreifen : Frau klebt sich acht Goldbarren an die Füße – und fliegt beim Zoll auf

Wladiwostok Die Dame wollte das Gold nach China schmuggeln. Aufgefallen war sie den Zollbeamten wegen ihres komischen Gangs. Die Strafe, die der Frau droht, hat es in sich.

Eine junge Frau ist im Osten Russlands mit acht Goldbarren an den Füßen beim Zoll aufgeflogen. Sie habe das Gold nach China schmuggeln wollen, teilten die Behörden am Dienstag in Wladiwostok mit. Die Frau hatte demnach die Barren mit Klebestreifen an ihren Füßen befestigt.