Sendung vor der Haustür : Dreifache Mutter in Österreich durch explodierendes Paket lebensgefährlich verletzt

Dreifache Mutter in Österreich durch explodierendes Paket lebensgefährlich verletzt

Wien Bei einem Sprengstoffanschlag in einem kleinen Dorf in Österreich ist eine dreifache Mutter lebensgefährlich verletzt worden. Nach der Tat gab es eine Festnahme.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete unter Berufung auf eine Polizeisprecherin, bei der 29-Jährigen habe es am Dienstagmorgen an der Wohnungstür geläutet. Die Frau habe die Tür geöffnet und ein auf dem Boden abgestelltes Paket geöffnet, das dabei explodiert sei. Nach der Tat gab es demnach eine Festnahme.

Die Tat ereignete sich in Guttaring im Bundesland Kärnten. Medienberichten zufolge gab es eine meterhohe Stichflamme. Der Explosionsknall in einem Wohnblock am Ortsrand sei bis ins Ortszentrum deutlich zu hören gewesen, sagte Bürgermeister Herbert Kuss der APA.