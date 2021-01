Waihi-Beach in Neuseeland : Frau stirbt durch mutmaßlichen Hai-Angriff

Wellington Eine Frau ist an einem beliebten Strand an der Ostküste Neuseelands verletzt gefunden worden und erlag dort noch ihren Verletzungen. Die Frau wurde wohlmöglich von einem Hai angegriffen und getötet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde sie am frühen Abend zum Waihi Beach an der Ostküste der Nordinsel des Landes gerufen, weil eine Frau verletzt sei. „Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie von einem Hai angegriffen worden sein kann“, erklärte die Polizei. Die Frau sei wenig später noch am Strand ihren Verletzungen erlegen.