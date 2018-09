Frau findet zweiköpfige Schlange im Garten

Woodbridge Eine Entdeckung wie aus einem Horrorfilm: Im US-Bundesstaat Virginia hat eine Frau eine Schlange mit zwei Köpfen gefunden. Bald könnte das Tier im Zoo zu sehen sein.

Stephanie Myers wusste nicht, was sie tun sollte, hinschauen oder wegsehen: Ja, im Garten ihrer Nachbarin in Woodbridge, Virginia, lag eine zweiköpfige Schlange.

Kurz darauf machte sie ein Foto von dem Tier - es lag bereits in einer grünen Plastikwanne - und schickte es via Facebook an das Wildlife Center in Virginia mit der Frage: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine zweiköpfige Schlange zu finden?“ Eine Stunde später erhielt sie eine Antwort: „Das ist wirklich extrem selten.“