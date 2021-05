„Monster der Ardennen“ : Französischer Serienmörder Fourniret stirbt mit 79 Jahren

In einem Wald nahe der französischen Gemeinde Issancourt-et-Rumel suchten Ermittler Ende April nach der Leiche eines lange vermissten Mädchens. Michel Fourniret hatte den Mord an der damals Neunjährigen gestanden. Foto: AFP/FRANCOIS NASCIMBENI

Paris Er hatte Jagd auf Mädchen und junge Frauen gemacht – sie vergewaltigt und schließlich ermordet. Jahrelang trieb Michel Fourniret in Frankreich und Belgien sein Unwesen, bevor er geschnappt wurde. Nun nimmt er wohl einige seiner Geheimnisse mit ins Grab.

Einer der schlimmsten Serienmörder Frankreichs, Michel Fourniret, ist tot. Der 79-Jährige starb am Montagnachmittag im Pariser Krankenhauses Pitié Salpétrière, wie die Staatsanwaltschaft bekanntgab. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Fourniret hatte mehrere junge Mädchen und Frauen in Frankreich und Belgien entführt, vergewaltigt und ermordet. Von Medien wurde er das „Monster der Ardennen“ genannt. Der Serienmörder stand auch bei weiteren ungeklärten Fällen im Fokus der Ermittler.