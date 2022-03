Anmeldung nur mit geistlicher Empfehlung : Französischer Priester startet Dating-Plattform mit strikten Regeln

Wer auf der Plattform daten will, muss Katholik sein. Foto: dpa/Sven Hoppe

Paris Auf der französischen Dating-Plattform Navis Fidelis darf sich nur anmelden, wer ein gläubiger Christ und regelmäßiger Kirchgänger ist. Anmelde-Voraussetzung ist die Empfehlung durch einen katholischen Priester.

In Frankreich hat ein Priester eine Dating-Plattform für Katholiken gestartet, die auf eine Eheschließung und Familiengründung strikt nach den Regeln der Kirche aus ist. Bei den Aufnahmeregeln der Plattform Navis Fidelis, die Abt Laurent Spriet in Lyon geschaffen hat, fängt es schon an. Anmelden kann man sich nicht selber, sondern nur auf Empfehlung eines Geistlichen, der bezeugt, dass man ein regelmäßiger Kirchgänger und guter Katholik mit ernsthaften Heiratsabsichten ist. Nach der Charta der Plattform müssen Mitglieder regelmäßig zur Beichte gehen sowie eine enthaltsame Verlobungszeit anstreben; das Mindestalter ist 26.