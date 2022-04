Schöpfer des Tüten-Korsetts : Französischer Stardesigner Jean-Paul Gaultier wird 70

Am 24. April feiert Jean-Paul Gaultier seinen 70. Geburtstag. Foto: dpa/Francois Mori

Paris Er wird bis heute als „Enfant terrible“ der Modeszene bezeichnet: Jean-Paul Gaultier. Der französische Modeschöpfer ist für Kreationen wie das Korsett mit Spitztüten-BH berühmt. Am Sonntag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Als Grundschüler interessierte er sich für Eistüten, allerdings eher für die Form als für den Inhalt: Für seinen Stoffbären bastelte er eine Art Bikini mit konischen Formen – ein Vorläufer seiner berühmt gewordenen Korsetts. In den 90er Jahren sorgten diese für einige Aufregung, und bis heute wird Jean-Paul Gaultier gerne als „Enfant terrible“ der Modeszene bezeichnet. Am Sonntag wird der französische Modeschöpfer 70 Jahre alt.

Gaultier steckte Männer in Röcke, schickte schwangere und Kaugummi kauende Models los und machte aus jeder seiner Modenschauen ein opulentes Happening. Erotik war eine seiner ergiebigsten Inspirationsquellen. „Ich mochte diese Klischee-Models nicht, die mit dem Popo wackeln und den Pelzkragen streicheln, um Sinnlichkeit vorzutäuschen“, erzählte der bis heute mit Igelschnitt und Matrosen-Shirt auftretende Designer der Zeitung „Journal du Dimanche“. „Ich wollte andere Formen von Schönheit zeigen, um das Klischee der Frau als Objekt zu brechen“, erklärte er.

Gaultier arbeitete nicht nur für den Laufsteg, sondern entwarf auch Kostüme für Filme – vor allem, wenn sie von Pedro Almodóvar stammten. „Jean-Paul und ich nutzen Sexualität in einer Weise, die vielen skandalös erscheint“, sagte der spanische Regisseur der Zeitschrift „Numéro“; „uns geht es darum, Vorurteile zu überwinden und das mit Humor“. Wegen seiner Liebe zum Kino wurde Gaultier 2012 sogar in die Jury der Filmfestspiele von Cannes berufen.

Das Schneidern hatte Gaultier von seiner Großmutter gelernt, bei der er in einer Truhe erstmals Korsetts entdeckt hatte. Sie faszinierten ihn – und wurden in den 90ern sein Markenzeichen: Madonna sorgte damals bei Auftritten in einem dieser eng geschnürten Kegel-Mieder für einige Aufregung, und Gaultier entwarf selbst eine entsprechende Parfümflasche.