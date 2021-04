Wie kann das passieren? : Facebook-Algorithmus sperrt Seite von französischer Gemeinde Bitche

Paris Die französische Gemeinde Bitche wird zum Opfer des Facebook-Algorithmus - wegen einer Verwechslung. Wochenlang war die Seite gesperrt. Der Bürgermeister der 5000-Seelengemeinde lud daraufhin Facebook-Chef Mark Zuckerberg persönlich nach Bitche ein.

In einer Mitteilung auf Facebook schreibt der Bürgermeister nicht ohne Stolz, dass sich sogar Laurant Solly, der Franreich-Chef des Unternehmens, bei ihm für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe. Benoît Kieffer ist natürlich zufrieden, wundert sich aber, dass der Konzern fast vier Wochen benötigt hat, um den Fehler zu korrigieren und beklagte einen „Mangel an Menschlichkeit“ in den sozialen Netzwerken. Allerdings ist der Bürgermeister kein nachtragender Mensch und lud kurzerhand Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu einem Besuch nach Bitche ein, das für seine Zitadelle aus dem 17. Jahrhundert bekannt ist. Bei dieser Gelegenheit könnte er ihm auch die Geschichte der US-Soldaten erzählen, die das kleine Städtchen am Ende des zweiten Weltkrieges von den deutschen Truppen befreit hatten. Sie haben einen eigenen Ehrentitel: Sons of Bitche!