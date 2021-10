„Wir schämen uns und sind entrüstet“ : Französische Bischofskonferenz will gegen Missbrauch vorgehen

Der Bericht einer Untersuchungskommission hatte am Dienstag das Ausmaß des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche Frankreichs öffentlich gemacht. Die französische Bischofskonferenz kündigte Konsequenzen an.

Nach der Vorstellung einer Studie zu massenhaftem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich hat die Bischofskonferenz des Landes Konsequenzen angekündigt. „Angesichts so vieler zerrütteter, oft zerstörter Leben schämen wir uns und sind entrüstet“, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Éric de Moulins-Beaufort, am Dienstag. Man werde alle erforderlichen Schritte einleiten, damit sich ein solcher Skandal nicht wiederhole. Auf der Sitzung der Kirchengremien im November sollten Maßnahmen getroffen werden.

Laut der Unabhängigen Missbrauchskommission in der Kirche (CIASE) sind in der katholischen Kirche in Frankreich seit den 1950er Jahren nach Hochrechnungen 216 000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Unter Einbeziehung der von der Kirche betriebenen Einrichtungen werde von 330 000 Opfern ausgegangen, hieß es bei der Vorstellung der Studie am Dienstag.

