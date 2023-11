Wegen Ärztemangels Französische Bahnhöfe bieten künftig digitale Arztbesuche an

Bahnreisende in Frankreich können künftig manche Arzttermine gleich am Bahnhof wahrnehmen: Die französische Bahn SNCF will an etwa 300 Bahnhöfen die Möglichkeit zu digitalen Arztbesuchen anbieten. Dafür kämen insbesondere Bahnhöfe in Regionen in Betracht, in denen Ärztemangel herrsche, teilte die für die Bahnhöfe zuständige SNCF-Filiale am Freitag in Paris mit. Insgesamt gibt es fast 3000 Bahnhöfe in Frankreich.