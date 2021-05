Französische Alpen : Fünf Menschen sterben durch Lawinen

Gap In den französischen Alpen sind fünf Menschen bei mehreren Lawinenabgängen ums Leben gekommen. Allein im Ecrins-Massiv südöstlich von Grenoble sind drei Skitourengeher tödlich verunglückt.

Das teilte die Staatsanwaltschaft von Gap am Montag mit. Der Bergführer und seine beiden Kunden, ein Mann und eine Frau, stürzten demnach rund 400 Meter in die Tiefe, als sich auf 3700 Metern Höhe die Schneemassen lösten.

In Frankreich sind die Skilifte wegen der Corona-Pandemie in dieser Saison geschlossen. Deshalb sind andere Wintersportarten sehr beliebt, auch viele Unerfahrene sind auf den Pisten unterwegs. Seit Jahresbeginn verunglückten bereits mehrere Menschen in den Alpen und in den Pyrenäen.