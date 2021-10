Anfängerglück : Französin knackt beim ersten Lottospiel 220-Millionen-Jackpot

Paris/Papeete Sie hatte noch nie Lotto gespielt. Jetzt ist eine junge Französin mit ihrem allerersten Lottoschein Multimillionärin geworden.

Wie La Française des Jeux am Freitag mitteilte, hatte die glückliche Spielerin aus dem französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien vor zwei Wochen den Rekordjackpot der Lotterie Euromillionen von 220 Millionen Euro geknackt. Die junge Frau habe ihren Großvater immer spielen sehen und war überzeugt, eines Tages zu gewinnen. „Ich habe meinem Opa oft gesagt, dass ich an dem Tag, an dem ich einmal spiele, Glück haben werde“, zitierte das Glücksspielunternehmen die Gewinnerin. Sie habe auf den richtigen Moment gewartet und dann eine Eingebung gehabt.