Zweiter Versuch erfolgreich : „Fliegender Mann“ schafft Überquerung des Ärmelkanals

St Margaret's Bay Beim zweiten Mal hat es dann doch geklappt: Dem französischen Extremsportler Franky Zapata ist am Sonntag als erstem „fliegenden Mann“ die Überquerung des Ärmelkanals gelungen.

Der 40-jährige Jetski-Weltmeister landete planmäßig mit seinem „Flyboard Air“ am Sonntagvormittag in Großbritannien, wie AFP-Reporter berichteten. Gegen 08.15 Uhr (MESZ) war er in Sangatte in Nordfrankreich gestartet. Nach einem Tankstopp auf halber Strecke landete er 20 Minuten später in Großbritannien.