Nach Suizid dreier Teenager Frankreichs Bildungsminister führt Schulfach „Empathie“ ein

Das Thema Mobbing wird in Frankreich nicht erst seit Attal großgeschrieben. Schon seine Vorgänger hatten sich, unterstützt von der Präsidentengattin und pensionierten Lehrerin Brigitte Macron, dem Kampf gegen den „Harcèlement“ (Belästigung) verschrieben und dabei einige Fortschritte erzielt. So ist seit gut einem Jahr Mobbing in der Schule eine Straftat. Ein dieses Jahr verabschiedetes Dekret ermöglicht es außerdem, Täterinnen und Täter zum Schulwechsel zu zwingen. Bisher waren es eher die Opfer, die die Schule verließen - so wie der 15-Jährige Nicolas, der sich im September erhängte. Seine Eltern hatten das Schulamt Versailles über die schwierige Situation ihres Sohnes informiert, erhielten aber lediglich einen Brief zurück, in dem die Behörde ihrerseits „vermeintliches Mobbing“ beklagte und damit drohte, die Eltern wegen Verleumdung anzuzeigen. Attal sprach von einer „Schande“ und kündigte eine Überprüfung an. Gegen die Rektorin des Schulamtes forderte er Disziplinarmaßnahmen.