Nur noch vier Airports geschlossen Zehn Flughäfen in Frankreich nach Anschlagsdrohungen geräumt

In Frankreich gilt seit dem islamistisch motivierten Anschlag auf den Lehrer Dominique Bernard in Arras am vergangenen Freitag die höchste von drei Alarmstufen. Seitdem waren auch das Pariser Louvre-Museum und die Schule in Arras, in der der Lehrer erstochen worden war, zeitweise geräumt worden. In den vergangenen Tagen häuften sich Bombendrohungen. Bislang waren die nur Fehlalarme.