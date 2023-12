Verdacht auf Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Menschenhandel Yoga-Sex-Guru im Visier der französischen Justiz

Der aus Rumänien stammende Bivolaru hatte schon in seiner Jugend Yoga praktiziert, als es in seiner Heimat noch verboten war. 1990 gründete er dort seine Yogaschule namens Misa (Movement for Spiritual Integration into the Absolute), in der er Meditationstechniken lehrte, die zur „sexuellen Erfüllung“ hinführen sollten.