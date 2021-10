Nach #doublepaine Aufruf : Frankreich will Frauen nach sexueller Gewalt Gang zu Polizei ersparen

Paris Frauen in Frankreich, die Opfer von sexueller oder häuslicher Gewalt geworden sind, müssen für eine Anzeige künftig nicht mehr auf die Polizeiwache. Der Schritt folgt auf eine Welle des Protests.

Frauen in Frankreich soll nach sexueller oder häuslicher Gewalt für eine Anzeige künftig der von vielen gefürchtete Gang auf die Polizeiwache erspart bleiben. Auf Wunsch sollen Beamte die Betroffenen ab Jahresende versuchsweise in einigen Departements auch in einem privaten Umfeld für das Aufnehmen der Anzeige aufsuchen können, kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch in Paris an. Der Schritt folgt auf eine Welle des Protestes von Frauen über eine ungebührende Behandlung auf Polizeistationen quer durch Frankreich. Es solle alles unternommen werden, die Lage für die Frauen zu verbessern, sagte der Minister in der Nationalversammlung.