Warnstufe Rot : Frankreich verbietet Tiertransporte wegen Hitze

Paris Wegen der andauernden Hitze sind Tiertransporte in Frankreich vorerst verboten worden. Regional erwarten die Meteorologen mehr als 40 Grad. Besonders im Südosten des Landes ist es heiß.

„Gestern habe ich angeordnet, den Transport von Tieren zu verbieten (...), weil wir die Tiere nicht in Lastwagen und Zügen lassen können“, sagte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume dem Sender BFM TV. Er habe daher Tiertransporte für einige Tage untersagt. Man werde in der kommenden Woche sehen, ob die Hitze nachlässt.

Auch Frankreich ächzt seit Anfang der Woche unter einer Hitzewelle. Nach Angaben des Wetterdienstes Météo France ist die Hitze außergewöhnlich - zum einen wegen ihres frühen Beginns bereits im Monat Juni, zum anderen wegen der ausgeprägten Intensität am Tag und in der Nacht.

Aber auch in der Hauptstadt Paris schwitzen die Menschen. Dort gab es am Donnerstag erneut Fahrverbote wegen der hohen Ozonbelastung. In der überwiegenden Mehrheit der Departements im Land herrschte Alarmstufe Orange. In einigen Departements im Süden des Landes wurde am Donnerstagnachmittag Alarmstufe Rot ausgerufen. Das bedeutet, dass gefährliche Wetterphänomene außergewöhnlicher Intensität erwartet werden. Bei der Hitzewelle 2003 starben in Frankreich Tausende Menschen - daher erlässt die Regierung jetzt zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen.