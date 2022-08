Vier Feuerwehrleute verletzt : Frankreich und Portugal kämpfen erneut mit Waldbränden

In der Nähe von Aubais im Département Gard zieht während eines Waldbrandes dichter Rauch über die Autobahn. Foto: dpa/Benjamin Galy

Marseille Nördlich von Lissabon und im französischen Départment Gard im Südosten lodern Waldbrände. Eine Autobahn musste wegen starken Rauchs gesperrt werden. Mitte der Woche soll die Hitzewelle im Südwesten Frankreichs einen Höhepunkt erreichen.

In Frankreich und Portugal sind erneut mehrere Waldbrände ausgebrochen. Bei einem Feuer im südostfranzösischen Département Gard wurden am Sonntag nach Angaben der Feuerwehr vier Einsatzkräfte verletzt, einer von ihnen schwer. Der Feuerwehrmann sei mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. In Portugal waren bei einem Brand nördlich von Lissabon rund 400 Feuerwehrleute im Einsatz.