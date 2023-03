Ein Monat ohne Regen Frankreich droht die nächste Jahrhundertdürre

Das Wasserproblem ist zwar im heißen und trockenen Süden Frankreichs besonders groß, es ist aber auch im Rest des Landes zu spüren. Nachdem es einen Monat lang überhaupt nicht regnete, spricht Umweltminister Christophe Béchu bereits vom trockensten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1959: „Kein einziges Departement befindet sich im gewöhnlichen Normbereich.“ In der Region Auvergne-Rhône-Alpes und in der Mittelmeerregion, wo Flüsse und Seen schon jetzt kaum noch Wasser haben, sind die Böden so trocken wie sonst Ende Mai. In sechs Départements gelten deshalb bereits wieder Beschränkungen: Das Bewässern der Rasen, das Befüllen von Pools und das Autowaschen sind verboten.