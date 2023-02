Mit lebensgroßen Fotos von toten Delfinen Tierschützer in Frankreich protestieren gegen massenhaftes Delfin-Sterben

Gegen das massenhafte Sterben von Delfinen vor Frankreichs Küsten haben Tierschützer in Paris demonstriert. Mit 400 lebensgroßen Fotos von lebendigen und toten Delfinen protestierten am Mittwoch Mitglieder der Tierschutzorganisation LPO vor dem Invalidendom. Mit der Aktion wollten sie der Forderung nach einer Beschränkung des Fischfangs Nachdruck verleihen, teilte LPO mit. Delfine geraten oft als Beifang in Fischernetze und ersticken dann, weil sie nicht mehr zum Luftholen an die Wasseroberfläche kommen.