Alarmstufe rot Über 40 Grad vorhergesagt – Hitzewarnung für Teile Frankreichs

Wasser trinken, die Fensterläden schließen und drinnen bleiben: Die Verhaltensregeln im Falle großer Hitze liegen auch Emmanuel Macron am Herzen. Der Präsident veröffentlichte sie am Wochenende im Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zusammen mit der Mahnung „Passen wir aufeinander auf“. Der Staatschef ist besorgt, denn am Dienstag und Mittwoch könnten in Frankreich laut dem Wetterdienst Météo France Temperaturrekorde gebrochen werden. Umweltminister Christophe Béchu kündigte an, dass für vier Départements im Rhônetal die Alarmstufe rot gelten soll. In Lyon, an der Ardèche, sowie rund um Valence und Montélimar werden mehr als 40 Grad erwartet. Sogar die Alpen werden von der ersten offiziellen Hitzewelle des Jahres nicht verschont: Die Null-Grad-Grenze soll auf 5000 Meter steigen, so dass die Gletscher am Montblanc, dem höchsten Berg Europas, schmelzen dürften.