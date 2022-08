Macron löst Wahlversprechen ein : Frankreich schafft Rundfunkgebühr ab - adieu Öffentlich-Rechtliche?

Die Fassade des neuen Sitzes von ARTE. (Archivfoto) Foto: FrÈdÈric MAIGROT

Paris Nach der Nationalversammlung stimmte am Dienstag auch der französische Senat für das Ende der „redevance“, der Rundfunkgebühr. Präsident Macron löst damit ein Wahlversprechen ein, die Finanzierung der staatlichen Sender ist alles andere als gesichert.

Ein französischer Werbespot aus dem Jahr 1958: Zu sehen ist Monsieur Pic vor seinem Fernseher, den er nicht angemeldet hat. Als es an der Tür klingelt, erschrickt der Mittvierziger. Er fürchtet eine fette Geldstrafe, weil er die Rundfunkgebühr nicht bezahlt hat. Mehr als 60 Jahre später sind Clips wie der mit Monsieur Pic überflüssig geworden. Die Rundfunkgebühr wird in Frankreich nämlich in den nächsten Monaten abgeschafft. Nach der Nationalversammlung stimmte am Dienstag auch der Senat für das Ende der „redevance“, die bei 138 Euro im Jahr liegt - rund 80 Euro weniger als in Deutschland.

Die Streichung gehörte zu den wichtigsten Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron. Er argumentierte, dass eine Rundfunkgebühr in Zeiten, in denen die jüngere Generation vor allem ihr Smartphone benutzt, nicht mehr zeitgemäß sei. Außerdem wolle er mit dem Ende des Beitrags die Kaufkraft seiner Landsleute stärken.

3,2 Milliarden Euro kamen bisher durch die „redevance“ aus 23 Millionen Haushalten zusammen, die ein Fernsehgerät besaßen. Administrativ war die Rundfunkgebühr an die Wohnungssteuer angedockt, die ebenfalls wegfallen soll. Um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk trotzdem weiter zu finanzieren, soll nun Geld aus der Mehrwertsteuer abgezwackt werden. Die Französinnen und Franzosen müssen also weiter für die Öffentlich-Rechtlichen zahlen, zu denen neben Radio France und France Télévisions auch das audiovisuelle Archiv INA und der deutsch-französische Sender Arte gehören. Unklar ist allerdings, wie lange dieses Finanzierungsmodell läuft: Der Senat setzte ein Limit bis Ende 2024.

Öffentlich-rechtliches Radio am meisten gehört

Genau in dieser Unsicherheit liegt auch die Schwäche der neuen Lösung. „Die finanzielle Unterstützung der Öffentlich-Rechtlichen ist nicht mehr abgesichert. Sie hängt am guten Willen der amtierenden Regierung, egal, welche das ist“, kommentierte die Zeitung „Le Parisien“. Das Linksbündnis Nupes, das die in der Verfassung garantierte Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender in Gefahr sieht, will deshalb den Verfassungsrat anrufen.

Die Nupes-Abgeordneten waren auch die einzigen, die in Senat und Nationalversammlung gegen das Projekt stimmten. Dafür votierten neben dem Regierungslager auch die Konservativen. Der rechtspopulistische Rassemblement National (RN), der ähnlich wie die AfD in Deutschland schon seit längerem eine Streichung der Rundfunkgebühr fordert, enthielt sich. RN-Fraktionschefin Marine Le Pen gehen die Pläne der Regierung nicht weit genug: Sie will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von dem sie sich in der Berichterstattung schlecht behandelt fühlt, ganz privatisieren.

Dabei hängen die Französinnen und Franzosen an ihren öffentlich-rechtlichen Sendern, vor allem am Radio. In Zeiten von Fake News erreichen die Programme von France Inter und France Info mit ihren akribisch recherchierten Fakten-Checks regelmäßig die besten Einschaltquoten - deutlich vor der privaten Konkurrenz. „Unser Erfolg zeigt, dass die Franzosen uns vertrauen“, reagierte Präsidentin Sibyle Veil im Juli auf die jüngsten Zahlen, nach denen jeden Tag 15,5 Millionen Menschen Radio France hören.

Wohl auch deshalb ist eine knappe Mehrheit der Französinnen und Franzosen dafür, den Rundfunkbeitrag in irgendeiner Form beizubehalten. 16 Prozent wollen ihn lassen wie er ist und 35 Prozent wollen ihn an das Gehalt anpassen.