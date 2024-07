Nach Fund von DNA-Spuren Polizei im Elsass sucht nach seit Monaten vermisster Lina

Die Staatsanwaltschaft Straßburg hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass sie ein Auto sichergestellt habe, in dem Fahnder DNA-Spuren der Jugendlichen fanden. Der Wagen sei zum Zeitpunkt des Verschwindens der Jugendlichen ganz in der Nähe gewesen, was eine Auswertung von GPS-Positionsdaten des Autos ergab.